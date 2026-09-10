Les Rencontres Bien-Être Pyrénées TARBES Tarbes
vendredi 25 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Les Rencontres Bien-Être Pyrénées
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
LE BIEN-ÊTRE AU RENDEZ-VOUS
Comme l’année dernière, le salon se déroulera sur trois jours. Trois jours pour prendre soin de vous grâce aux Rencontres du Bien-Être Pyrénées !
Plusieurs thématiques développement personnel, techniques et pratiques corporelles et psycho-corporelles, sexualité, psychologie, philosophie, nature et environnement…
AU PROGRAMME ateliers, conférences, exposants, dédicaces.
– Une soirée d’ouverture avec Dominique Lagrou Sempere , Entre Vous et Moi et KEA Music
– Une soirée exceptionnelle avec Laurent Gounelle
– De grands entretiens avec Géraldyne Prévot Gigant et Aurélie Cattié
– Des ateliers et des conférences pour tous, y compris pour les enfants avec la Garderie Événementielle Sovist
– Des professionnels du bien-être à votre écoute tout le week-end.
Horaires
– Vendredi 10h à 20h
– Samedi 10h à 20h
– Dimanche 10h à 19h
.
TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30
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English :
WELL-BEING AT THE EVENT
Just like last year, the fair will run for three days. Three days to take care of yourself at the Rencontres du Bien-Être Pyrénées!
Several themes: personal development, physical and mind-body techniques and practices, sexuality, psychology, philosophy, nature, and the environment…
ON THE PROGRAM: workshops, lectures, exhibitors, and book signings.
– An opening night featuring Dominique Lagrou Sempere, Entre Vous et Moi, and KEA Music
– A special evening with Laurent Gounelle
– In-depth interviews with Géraldyne Prévot Gigant and Aurélie Cattié
– Workshops and talks for everyone, including children, with the Sovist Event Daycare
– Wellness professionals available to assist you all weekend.
Hours:
– Friday: 10 a.m. to 8 p.m.
– Saturday: 10 a.m. to 8 p.m.
– Sunday: 10 a.m. to 7 p.m.
L’événement Les Rencontres Bien-Être Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65
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