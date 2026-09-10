Les Rencontres Bien-Être Pyrénées TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Les Rencontres Bien-Être Pyrénées

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

LE BIEN-ÊTRE AU RENDEZ-VOUS

Comme l’année dernière, le salon se déroulera sur trois jours. Trois jours pour prendre soin de vous grâce aux Rencontres du Bien-Être Pyrénées !

Plusieurs thématiques développement personnel, techniques et pratiques corporelles et psycho-corporelles, sexualité, psychologie, philosophie, nature et environnement…

AU PROGRAMME ateliers, conférences, exposants, dédicaces.

– Une soirée d’ouverture avec Dominique Lagrou Sempere , Entre Vous et Moi et KEA Music

– Une soirée exceptionnelle avec Laurent Gounelle

– De grands entretiens avec Géraldyne Prévot Gigant et Aurélie Cattié

– Des ateliers et des conférences pour tous, y compris pour les enfants avec la Garderie Événementielle Sovist

– Des professionnels du bien-être à votre écoute tout le week-end.

Horaires

– Vendredi 10h à 20h

– Samedi 10h à 20h

– Dimanche 10h à 19h

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

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English :

WELL-BEING AT THE EVENT

Just like last year, the fair will run for three days. Three days to take care of yourself at the Rencontres du Bien-Être Pyrénées!

Several themes: personal development, physical and mind-body techniques and practices, sexuality, psychology, philosophy, nature, and the environment…

ON THE PROGRAM: workshops, lectures, exhibitors, and book signings.

– An opening night featuring Dominique Lagrou Sempere, Entre Vous et Moi, and KEA Music

– A special evening with Laurent Gounelle

– In-depth interviews with Géraldyne Prévot Gigant and Aurélie Cattié

– Workshops and talks for everyone, including children, with the Sovist Event Daycare

– Wellness professionals available to assist you all weekend.

Hours:

– Friday: 10 a.m. to 8 p.m.

– Saturday: 10 a.m. to 8 p.m.

– Sunday: 10 a.m. to 7 p.m.

L’événement Les Rencontres Bien-Être Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65