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Les Rencontres Chaland Nérac

Les Rencontres Chaland Nérac

Les Rencontres Chaland Nérac samedi 3 octobre 2026.

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Nérac

Les Rencontres Chaland

Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Les Rencontres Chaland mettent à l’honneur la bande dessinée chaque 1er week-end d’octobre. Programme à venir.   .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   rencontreschaland@gmail.com

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English : Les Rencontres Chaland

L’événement Les Rencontres Chaland Nérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret

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