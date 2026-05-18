Nérac

Les Rencontres Chaland

Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Les Rencontres Chaland mettent à l’honneur la bande dessinée chaque 1er week-end d’octobre. Programme à venir. .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rencontreschaland@gmail.com

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English : Les Rencontres Chaland

L’événement Les Rencontres Chaland Nérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret