Les Rencontres Chaland Nérac
Les Rencontres Chaland Nérac samedi 3 octobre 2026.
Nérac
Les Rencontres Chaland
Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Les Rencontres Chaland mettent à l’honneur la bande dessinée chaque 1er week-end d’octobre. Programme à venir. .
Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rencontreschaland@gmail.com
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English : Les Rencontres Chaland
L’événement Les Rencontres Chaland Nérac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de l’Albret
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