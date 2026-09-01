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AGENDA · Harfleur

Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard Rue Frédéric Chopin Harfleur

samedi 26 septembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue Frédéric Chopin
Adresse
Bibliothèque Elsa Triolet
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez à la rencontre des auteurs invités et partagez un moment privilégié autour de leurs livres, de leur parcours et de leur univers. Une occasion d’échanger, de poser vos questions et de découvrir les coulisses de la création littéraire.   .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53  bibliotheque@harfleur.fr

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English : Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard

L’événement Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard Harfleur a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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