Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard Rue Frédéric Chopin Harfleur
samedi 26 septembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez à la rencontre des auteurs invités et partagez un moment privilégié autour de leurs livres, de leur parcours et de leur univers. Une occasion d’échanger, de poser vos questions et de découvrir les coulisses de la création littéraire. .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard
L’événement Les rencontres d’auteur Clément Delahayes–Evrard Harfleur a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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