Les rencontres de l’été Jardins d’eau Bléneau
jeudi 30 juillet 2026 · Jardins d'eau · Bléneau
Informations pratiques
Bléneau
Les rencontres de l’été
Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Les rencontres de l’été avec l’association Gaston Fleischel et les amis du patrimoine de Bléneau. Rencontre avec Philippe Beaujard pour découvrir un métier ancien beutier .
Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 Gfapb89@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rencontres de l’été
L’événement Les rencontres de l’été Bléneau a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Bléneau (Yonne)
- Découvrez le patrimoine de Bléneau Bléneau 30 juillet 2026
- Vacansport Bléneau Bléneau 3 août 2026