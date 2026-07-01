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AGENDA · Bléneau

Les rencontres de l’été Jardins d’eau Bléneau

jeudi 30 juillet 2026 · Jardins d'eau · Bléneau

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Jardins d'eau
Adresse
13 Avenue Jean Jaurès
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Bléneau

Les rencontres de l’été

Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Les rencontres de l’été avec l’association Gaston Fleischel et les amis du patrimoine de Bléneau. Rencontre avec Philippe Beaujard pour découvrir un métier ancien beutier   .

Jardins d’eau 13 Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70  Gfapb89@laposte.net

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English : Les rencontres de l’été

L’événement Les rencontres de l’été Bléneau a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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