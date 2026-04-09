Les Rencontres de Nérac conférences gratuites # 4 Place du Général de Gaulle Nérac

Nérac

Les Rencontres de Nérac conférences gratuites # 4

Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les Rencontres de Nérac sont issues d’un partenariat Ville de Nérac IAPTSEM (Institut d’Analyse et de Prospective des Tendances Sociétales Économiques et Managériales)

Les Rencontres de Nérac proposent sur le territoire de l’Albret des conférences habituellement organisées à Bordeaux au sein de l’ IAPTSEM dont la mission principale est de diffuser des connaissances d’intérêt général produites dans le creuset universitaire auprès du grand public, de manière accessible au plus grand nombre.

Conférences animées tout au long de la journée par des universitaires et praticiens spécialistes. Programme disponible en juillet sur www.nerac.fr

Tout public dès 15 ans Entrée gratuite Nombre de places limité Inscription conseillée 05 53 97 63 53 .

Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53

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English : Les Rencontres de Nérac conférences gratuites # 4

L’événement Les Rencontres de Nérac conférences gratuites # 4 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret