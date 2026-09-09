Les rencontres des savoir faire – Arles, Palais de l’Archevêché, Arles

Informations pratiques

Les rencontres des savoir faire – Arles Dimanche 20 septembre, 10h00 Palais de l’Archevêché Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec la communauté d’agglomération ACCM (composée des 6 communes d’Arles, de Tarascon, de Saint-Martin de Crau, de Boulbon, de Saintes Marie de la Mer et de Saint-Pierre de Mézoargues), le service patrimoine de la Ville d’Arles, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région PACA organise, le dimanche 20 septembre 2026, les « Rencontres des savoir-faire ».

La 2eme édition de cet événement grand public, gratuit et ouvert à tous, aura lieu le dimanche 20 septembre 2026, dans un lieu emblématique du patrimoine historique de la ville d’Arles : la Cour de l’Archevêché. Il réunira des artisans et professionnels qui œuvrent pour la construction, la restauration ou la réhabilitation de bâtiments anciens et patrimoniaux (pouvant être protégés au titre des monuments historiques ou situés dans un site patrimonial remarquable), dont la qualité et le savoir-faire sont mis en avant lors de démonstrations ou présentations : taille de pierre, maçonnerie, ferronnerie d’art, menuiserie, sols, couvertures, peinture de décors… Une véritable mise en lumière des entreprises et artisans locaux du patrimoine bâti tout au long d’une journée ludique, immersive et informative, à vivre en famille.

LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL : GARANT DE LA PÉRENNITÉ D’UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL

La Ville d’Arles est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La préservation de ce patrimoine d’exception, consacré par la définition d’un secteur sauvegardé de 50 hectares dans le centre-ville d’Arles, s’accompagne de la présence d’artisans d’excellence, détenteurs des savoir-faire du patrimoine, indispensables à son entretien et à sa restauration.

De nombreuses carrières de pierre sont présentes aux alentours d’Arles (Fontvieille, Baux de Provence…) ce qui facilite l’utilisation de matériaux locaux et peut aussi expliquer aussi pourquoi de nombreux tailleurs de pierre sont installés sur le territoire.

Il existe de nombreux métiers du patrimoine bâti, dont certains sont reconnus Métier d’Art*. Ces professionnels œuvrent à la préservation et à la restauration du patrimoine architectural (Monuments historiques et patrimoine bâti non protégé). Ils jouent un rôle essentiel en la matière en contribuant à l’entretien, à la restauration et à l’embellissement de cet héritage.

En accompagnant ACCM dans sa mise en exergue de la richesse des savoir-faire de son territoire, la CMAR PACA valorise les artisans locaux du patrimoine bâti et leur offre une vitrine auprès du grand public : l’occasion de se faire identifier par de futurs clients (propriétaires de maisons implantées en secteur sauvegardé) mais aussi de réseauter et d’apprendre à mieux connaître des corps de métiers complémentaires, pour de futures collaborations.

Palais de l’Archevêché Place de la République, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493636

En partenariat avec la communauté d’agglomération ACCM (composée des 6 communes d’Arles, de Tarascon, de Saint-Martin de Crau, de Boulbon, de Saintes Marie de la Mer et de Saint-Pierre de le service …

©CMA-PACA