Les rencontres du cinéma de Gérardmer Casino Joa Gérardmer

Les rencontres du cinéma de Gérardmer

Casino Joa 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-10

2026-04-07

28ème Rencontres: une vingtaine de films en avant première et en séance publique ouverte à tous. Présence d’acteurs et de réalisateurs. Plusieurs formules de Pass sont proposés.

Co-organisé par l’Association des Cinémas Indépendants de l’Est, les distributeurs de films et de l’office de tourisme.

Programme à venir.Tout public

Casino Joa 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27 info@gerardmer.net

English :

28th Rencontres: previews of some twenty films and public screenings open to all. Actors and directors in attendance. Several Pass formulas available.

Co-organized by the Association des Cinémas Indépendants de l’Est, film distributors and the tourist office.

Program to come.

German :

28. Rencontres: Rund 20 Filme in Vorpremieren und öffentlichen Vorführungen, die für alle zugänglich sind. Schauspieler und Regisseure sind anwesend. Es werden mehrere Passformeln angeboten.

Mitorganisiert von der Association des Cinémas Indépendants de l’Est, den Filmverleihern und dem Fremdenverkehrsamt.

Programm folgt in Kürze.

Italiano :

28° Rencontres: anteprima di una ventina di film e proiezione pubblica aperta a tutti. Presenti attori e registi. Sono disponibili diverse opzioni di abbonamento.

Organizzato dall’Association des Cinémas Indépendants de l’Est, dai distributori cinematografici e dall’ufficio del turismo.

Programma a venire.

Espanol :

28º Rencontres: preestreno de una veintena de películas y proyección pública abierta a todos. Asistencia de actores y directores. Varios abonos disponibles.

Coorganizado por la Association des Cinémas Indépendants de l’Est, los distribuidores de películas y la oficina de turismo.

Programa en preparación.

L’événement Les rencontres du cinéma de Gérardmer Gérardmer a été mis à jour le 2025-08-25 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES