Soulèvements, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
Soulèvements, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer mardi 21 avril 2026.
Soulèvements Mardi 21 avril, 20h00 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:45:00+02:00
Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:45:00+02:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=OY5SQ »}]
Ciné débat b. schmitt – Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte con… MCL Salle André Bourvil Soulèvements
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Jonquilles en fête Gérardmer 17 avril 2026
- Soirée DJ et feux d’artifices Rue Charles de Gaulle Gérardmer 18 avril 2026
- Jeu de piste Le secret des jonquilles Gérardmer 18 avril 2026
- Spectacle Rosie, Rose Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer 18 avril 2026
- Soirée festive pour les 140 ans du Club Aviron Gérardmer 26 avril 2026