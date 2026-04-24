Saint-Lunaire

Les Rencontres du Littoral Expositions

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Le rendez-vous incontournable des acteurs de l’océan revient pour une 5e édition à Saint-Lunaire du 22 au 24 mai 2026.

Face aux enjeux climatiques, environnementaux et économiques, nous vous invitons à échanger, débattre et innover pour protéger et dynamiser nos côtes.

EXPOSITIONS PERMANENTES A SAINT-LUNAIRE DU 22 AU 24 MAI

– Entre forêt et écume Photographies de Paul BIENVENU Tennis de Saint-Lunaire

Le littoral c’est aussi une faune particulière, notamment les oiseaux marins. Paul Bienvenu, qui a commencé, appareil photo en bandoulière, par pister les renards et les blaireaux, a depuis 6 ans développé des compétences vidéo et réalise des documentaires animaliers. Aujourd’hui, il lui tient à cœur de montrer le travail de personnes engagées pour la protection de l’environnement et nous sommes très heureux d’accueillir ses superbes photos consacrées aux oiseaux de nos littoraux.

– L’Odyssée de l’estuaire Photographies de Benjamin CAILLAUD Tennis de Saint-Lunaire

Pendant 28 jours, Benjamin Caillaud a arpenté seul les deux rives de

l’estuaire de la Charente en explorant ses paysages. Un travail réalisé lors d’une résidence d’artiste à la Corderie royale Centre International de la Mer à Rochefort. Artiste-auteur et Docteur en histoire, chercheur associé à l’université de Poitiers, Benjamin Caillaud travaille sur les transformations des paysages littoraux.

– Présentation d’œuvres réalisées par des jeunes dans le cadre des ateliers artistiques menés par La Source Garouste Hermine Vieille Eglise de Saint-Lunaire

Encadrés par des artistes professionnels tels que Yann Bagot, Anne-Sophie Convers, Simon Guiochet ou encore Laurence Nicola, ces ateliers offrent un espace d’expérimentation et de créativité, où les jeunes explorent différentes techniques et découvrent l’univers artistique de chaque intervenant. .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Les Rencontres du Littoral Expositions Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme