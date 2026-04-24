Saint-Lunaire

Les Rencontres du Littoral Rencontres, table ronde et atelier

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le rendez-vous incontournable des acteurs de l’océan revient pour une 5e édition à Saint-Lunaire du 22 au 24 mai 2026.

Face aux enjeux climatiques, environnementaux et économiques, nous vous invitons à échanger, débattre et innover pour protéger et dynamiser nos côtes.

PROGRAMME A SAINT-LUNAIRE LE SAMEDI 23 MAI

– 10H00 RENCONTRE Remonter le temps… au fil de l’eau Tente Yacht Club Saint-Lunaire

L’exposition Au fil de l’eau nous emmène plus d’un siècle en arrière à travers les photographies inédites de l’ancien Laboratoire d’Anthropologie et Préhistoire de Rennes. Ces images produites il y a plus d’un siècle, par des officiers de marine, des médecins ou encore des ecclésiastiques, pionniers de l’archéologie, illustrent différents aspects du patrimoine du littoral et des îles. Cette collection est représentative des premières études scientifiques de terrain et illustre une continuité des études actuellement développées par les chercheurs.

Avec Marie-Yvane DAIRE Directrice de recherche au CNRS Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (Rennes).

– 10H30 RENCONTRE PONANT EXPRESS Yacht Club Saint-Lunaire

Thierry Clermont est l’auteur de Ponant Express aux Editions Stock. Entre carnet de route, essai poétique et méditation lyrique, l’auteur mêle anecdotes historiques, portraits d’insulaires, patrimoine naturel et culturel, cinéma, gastronomie et dialectes. Il interroge la beauté et la fragilité de ces territoires face au surtourisme et au temps qui efface les métiers de la mer. Ponant Express est une ode à l’océan.

Avec Thierry CLERMONT Écrivain et journaliste.

– 11H00 RENCONTRE QUAND L’OCEAN S’ÉVEILLERA Tente Yacht Club Saint-Lunaire

Envoyé spécial du Président de la République pour la Conférence Océan des Nations Unies, Ambassadeur de France pour l’Océan et les Pôles, Président du Musée National de la Marine et Président de la Corderie Royale Centre International de la Mer (Rochefort-sur-Mer).

Avec Olivier POIVRE d’ARVOR.

– 10H30 12h ATELIER ENFANTS Yacht Club Saint-Lunaire

Atelier Carte Postale “Chère grand-mère,…” pour tous les âges. Imagine ton paysage… et transforme-le en carte postale ! Viens fabriquer une petite série de cartes uniques, inspirées de la Côte d’Émeraude. Écris-les ensuite à la personne de ton choix pour lui raconter ton week-end au bord de la mer.

Avec Capucine de BEAUMONT Designer graphique Les Ateliers du Littoral.

– 14H00 TABLE RONDE L’ELECTRIFICATION DES USAGES EST-ELLE UNE SOLUTION ? Tente Yacht Club Saint-Lunaire

Comment utiliser la force du vent, des courants et des marées sur notre littoral ? Quelle place donner à l’éolien en mer ? Comment se forme le prix de l’électricité ? L’électrification des usages est-elle une solution ? Autant de questions qui seront débattues lors de cette rencontre.

Avec Thierry BURLOT, Président du comité de bassin Loire-Bretagne, Victorien ERUSSARD, Energy Observer, Emmanuel SIRE, Président de Sirenergies, et d’autres invités.

– 15H30 RENCONTRE ATLANTIQUE, le grand livre de l’Océan Yacht Club Saint-Lunaire

Rencontre autour du livre Atlantique. Le grand livre de l’Océan sous la direction d’Emmanuel de Fontainieu. Dessins de Marie Détrée, Peintre Officielle de la Marine. Ce livre brasse de nombreux thèmes vents et courants, caps et détroits, cartes et bateaux, marins et conquérants, migrations humaines ou volontaires, poissons, oiseaux, plantes lointaines.

Avec Emmanuel de FONTAINIEU, Directeur du Centre International de la Mer à la Corderie Royale de Rochefort. Marie DÉTRÉE-HOURRIÈRE, Peintre Officielle de la Marine, diplômée des Beaux-Arts de Paris.

– 16H30 RENCONTRE Lichens à Rennes Yacht Club Saint-Lunaire

Au travers des herbiers lichens de l’Université de Rennes, Joël Boustie nous fait prendre conscience de leur intérêt dans la recherche actuelle et à venir. Ce patrimoine scientifique est aussi très riche d’histoires humaines et de personnalités qui y sont attachées. Lichens à Rennes , un film de Florence Riou met en avant la beauté et le potentiel de ces collections. A l’issue, vous pourrez échanger avec le Pr. Joël Boustie, enseignant-chercheur de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes.

Avec Joël BOUSTIE Professeur en pharmacognosie Faculté de pharmacie, Institut des Sciences Chimiques de Rennes Université de Rennes.

– 17H00 RENCONTRE Etat des lieux des glaciers d’Arctique Yacht Club Saint-Lunaire

Conséquence du dérèglement climatique, les glaciers fondent plus rapidement qu’on ne le projetait…

Avec Olivier POIVRE d’ARVOR, Pierre DUGOWSON.

– 18H00 RENCONTRE AVEC BENJAMIN FERRÉ Yacht Club Saint-Lunaire

Commence sa carrière en réalisant un tour du monde en stop de 40.000 km, suivi d’une traversée de l’Atlantique au sextant, et participe au 4L Trophy en 2010. En 2017, il fonde IMAGO, un incubateur d’aventures visant à soutenir des projets à fort impact social et environnemental. Il a participé au Vendée Globe 2024 et à d’autres courses au large.

Avec Benjamin FERRÉ, navigateur engagé et aventurier.

– 20H00 CONFÉRENCE SPECTACLE Clipperton, l’île des fous Salle Jean Rochefort

Clipperton, minuscule confetti perdu au milieu du Pacifique, concentre pourtant trois siècles d’histoires incroyables explorateurs français, pirate britannique, militaires mexicains, roi fou, Général de Gaulle, commandant Cousteau, pêcheurs au gros, narcotrafiquants…Une véritable saga où se mêlent conquêtes, drames, fantasmes et utopies. En conjuguant les rebondissements historiques de l’atoll depuis sa découverte en 1711 à ses propres souvenirs d’expéditions, Stéphane Dugast nous entraîne dans un voyage sensible, poétique et haletant, nourri d’anecdotes, de documents rares, de photographies, de vidéos et d’une bande sonore originale conçue spécialement pour ce spectacle.

Avec Stéphane DUGAST Journaliste, auteur et réalisateur. .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Les Rencontres du Littoral Rencontres, table ronde et atelier Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme