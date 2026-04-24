Saint-Lunaire

Les Rencontres du Littoral Rencontres, atelier et concert

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le rendez-vous incontournable des acteurs de l’océan revient pour une 5e édition à Saint-Lunaire du 22 au 24 mai 2026.

Face aux enjeux climatiques, environnementaux et économiques, nous vous invitons à échanger, débattre et innover pour protéger et dynamiser nos côtes.

PROGRAMME A SAINT-LUNAIRE LE DIMANCHE 24 MAI

– 10H00 DOCUMENTAIRE RENCONTRE PERFORMANCE Tente Yacht Club Saint-Lunaire

Architecte visionnaire et académicien, Jacques Rougerie est souvent surnommé l’architecte de la mer . Passionné par l’univers subaquatique, il a consacré sa vie à concevoir des structures innovantes où l’homme peut vivre et travailler sous l’eau. Il s’inspire directement des formes de la nature marine, il applique ainsi les principes du biomimétisme.

Projection du film Jacques le Mérien En présence de la réalisatrice Fanny Germain et de Jacques Rougerie.

Avec Fanny GERMAIN Journaliste, réalisatrice Jacques ROUGERIE, Architecte océanographique, académicien, membre de l’Académie des Beaux-Arts Lisa STRAUSS violoncelliste, fondation Gautier Capuçon.

– 10H00 11H30 ATELIER ENFANTS Yacht Club Saint-Lunaire

Atelier Manche à air “Regarde le vent”. A partir de 8 ans.

Le vent fait partie du paysage du littoral. Mais comment le voir et le mesurer ? Dans cet atelier, viens fabriquer et personnaliser ta propre manche à air. Tu repartiras avec un bel objet, à la fois utile et créé de tes propres mains.

Avec Capucine de BEAUMONT Designer graphique Les Ateliers du Littoral.

– 10H30 RENCONTRE L’Odyssée de l’estuaire Yacht Club Saint-Lunaire

Pendant 28 jours, Benjamin Caillaud a arpenté seul les deux rives de l’estuaire de la Charente en explorant ses paysages. Un travail réalisé lors d’une résidence d’artiste à la Corderie Royale Centre International de la Mer à Rochefort.

Avec Benjamin CAILLAUD Artiste-auteur et Docteur en histoire, chercheur associé à l’université de Poitiers, il travaille sur les transformations des paysages littoraux.

– 11H30 RENCONTRE ADRAMAR Hermine-Bretagne histoire d’un navire d’exception Tente Yacht Club Saint-Lunaire

Elisabeth Veyrat et Jean-Luc Lahitte retraceront l’histoire d’Hermine-Bretagne, dragueur ostréicole construit en 1972 à Carantec, racheté en 2000 par l’ADRAMAR et devenu le premier navire professionnel dédié à l’archéologie sous-marine sur la façade atlantique française. Après vingt-cinq ans de missions scientifiques, il entre en rénovation à Saint-Malo. Classé Bateau d’Intérêt Patrimonial , il unit héritage ostréicole breton et outil scientifique unique.

Une Rencontre pour découvrir cette silhouette rouge emblématique, bientôt prête à reprendre la mer unir mer, mémoire et science.

Avec Jean-Luc LAHITTE historien et Président de l’ADRAMAR et Elisabeth VEYRAT Archéologue et fondatrice de l’ADRAMAR.

– 16H00 DOCUMENTAIRE RENCONTRE OCEANIA Salle Jean Rochefort

Documentaire OCEANIA, les gardiens de l’océan primé prix du public au Luchon Festival.

Avec Raynald MÉRIENNE, Auteur réalisateur Producteur DEBAZ.media

– 18H00 FILM RENCONTRE Glaciers d’Arctique, état des lieux Salle Jean-Rochefort

En collaboration avec la glaciologue Heïdi Sevestre, Pierre Dugowson réalise Glaciers d’Arctique, état des lieux , son deuxième documentaire consacré à l’Arctique, qui approfondit les transformations environnementales à l’œuvre dans cette région sensible. Palme d’argent au festival international du film sur les glaciers 2025.

Avec Pierre DUGOWSON Réalisateur, auteur, producteur.

– 21H00 CONCERT JAZZ IMPRO AMBIENT Plage de Longchamp En fonction de la météo (voir sur les réseaux sociaux)

Au coucher de soleil, Pierre Antoine Piezanowski, Guitariste et Damien Fleau, Saxophoniste se rencontrent pour un projet en duo, entre jazz, ambient et exploration sonore. Leur musique mêle improvisation, textures électroniques et harmonies cinématographiques. Chaque pièce devient un espace d’écoute libre, où le son évolue entre tension, souffle et contemplation. Inspirés par le jazz moderne et les musiques minimalistes, ils construisent un langage sensible et immersif. Un concert entre matière sonore et émotion pure, où l’instant devient le cœur de la création.

Avec Pierre Antoine PIEZANOWSKI et Damien FLEAU. .

Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Les Rencontres du Littoral Rencontres, atelier et concert Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme