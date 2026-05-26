Les rencontres du musée Les rencontres littéraires de Raoul Dufy, d’Apollinaire à Cocteau Olivier Macaux Deauville

Deauville

Les rencontres du musée Les rencontres littéraires de Raoul Dufy, d’Apollinaire à Cocteau Olivier Macaux

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

En réalisant les bois gravés pour Le Bestiaire d’Apollinaire en 1910, Raoul Dufy a entamé un compagnonnage artistique très fructueux avec de nombreux écrivains, illustrant au fil des ans des œuvres de Verhaeren, Mallarmé, Gide ou Colette.

En réalisant les bois gravés pour Le Bestiaire d’Apollinaire en 1910, Raoul Dufy a entamé un compagnonnage artistique très fructueux avec de nombreux écrivains, illustrant au fil des ans des œuvres de Verhaeren, Mallarmé, Gide ou Colette.

En 1920, sa collaboration avec Cocteau lors de la création du cabaret Bœuf sur le toit , dont il conçoit les décors et les costumes, confirme le dialogue et l’échange permanent de Dufy avec de nombreux écrivains de son temps. Cette conférence retrace le fil de ces échanges artistiques fructueux. Conférencier et formateur spécialisé dans la littérature française (du XVIIIᵉ siècle à nos jours) ainsi que dans la littérature étrangère (notamment russe et américaine), Olivier Macaux intervient dans le champ des sciences humaines, proposant des conférences sur la littérature, la psychanalyse ou les philosophies critiques. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rencontres du musée Les rencontres littéraires de Raoul Dufy, d’Apollinaire à Cocteau Olivier Macaux

By creating the woodcuts for Le Bestiaire d’Apollinaire in 1910, Raoul Dufy began a highly fruitful artistic partnership with a number of writers, illustrating works by Verhaeren, Mallarmé, Gide and Colette over the years.

L’événement Les rencontres du musée Les rencontres littéraires de Raoul Dufy, d’Apollinaire à Cocteau Olivier Macaux Deauville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT SPL Deauville