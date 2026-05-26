Les rencontres du musée Monet au Havre par Géraldine Lefebvre Deauville

Deauville

Les rencontres du musée Monet au Havre par Géraldine Lefebvre

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

La conférence propose de faire le point sur les recherches et découvertes récentes concernant la période décisive qui s’étend de 1845, date de l’installation de sa famille au Havre, à 1874, année de la première exposition impressionniste à Paris.

La conférence propose de faire le point sur les recherches et découvertes récentes concernant la période décisive qui s’étend de 1845, date de l’installation de sa famille au Havre, à 1874, année de la première exposition impressionniste à Paris.

Ces trois décennies voient naître une vocation artistique. Au Havre, le jeune Monet dessine sur le motif, s’essaie au pastel, réalise des caricatures, compose des natures mortes savantes et découvre la peinture de paysage auprès d’Eugène Boudin. Des falaises de la pointe de la Hève aux bassins du port, ses premières œuvres révèlent un regard et affirment peu à peu une ambition picturale forte. S’appuyant sur des archives inédites, correspondances, photographies, la conférence éclaire le contexte familial, les réseaux de soutiens dont son frère Léon, les Gaudibert et les influences déterminantes qui ont façonné l’émergence de celui qui deviendra l’un des fondateurs de l’Impressionnisme.

Diplômée de l’École du Louvre, Géraldine Lefebvre débute sa carrière au MuMa en tant qu’attachée de conservation du patrimoine et directrice adjointe entre 2004 et 2015. Docteure en histoire de l’art, elle signe le commissariat de plusieurs expositions, notamment Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur, au Musée du Luxembourg, à Paris en 2023. Elle est directrice du MuMa depuis 2024. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rencontres du musée Monet au Havre par Géraldine Lefebvre

This talk will review recent research and discoveries concerning the decisive period between 1845, when his family moved to Le Havre, and 1874, the year of the first Impressionist exhibition in Paris.

L’événement Les rencontres du musée Monet au Havre par Géraldine Lefebvre Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville