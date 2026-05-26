Les rencontres du musée Rencontre inaugurale Claude Monet, des jardins en héritage Table-ronde Deauville

Deauville

Les rencontres du musée Rencontre inaugurale Claude Monet, des jardins en héritage Table-ronde

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pour le centenaire de la disparition de Claude Monet, la Normandie toute entière rend hommage à celui qui fut l’un des fondateurs de l’Impressionnisme. Les Franciscaines a choisi le double prisme du jardin et de la transmission pour aborder cet anniversaire.

Pour le centenaire de la disparition de Claude Monet, la Normandie toute entière rend hommage à celui qui fut l’un des fondateurs de l’Impressionnisme. Les Franciscaines a choisi le double prisme du jardin et de la transmission pour aborder cet anniversaire.

Cette table ronde réunit Nathalie Bondil, directrice des collections et des expositions de l’Institut du monde arabe, Stéphane Guegan, conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d’Orsay, Claude Lemand, spécialiste du peintre Benanteur, et Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines, pour un temps d’échange consacré à Claude Monet, à la puissance d’inspiration de son jardin et aux résonances contemporaines de son œuvre. Elle met particulièrement en lumière la manière dont des artistes issus de cultures visuelles diverses s’approprient cet héritage et en renouvellent la lecture. Si Monet a profondément renouvelé le regard de ses contemporains, c’est aussi à travers le jardin de Giverny que son œuvre continue de rayonner.

Une exposition labellisée Festival Normandie Impressionniste. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rencontres du musée Rencontre inaugurale Claude Monet, des jardins en héritage Table-ronde

To mark the centenary of Claude Monet’s death, the whole of Normandy is paying tribute to the man who was one of the founders of Impressionism. Les Franciscaines has chosen the twin prism of the garden and transmission to mark this anniversary.

L’événement Les rencontres du musée Rencontre inaugurale Claude Monet, des jardins en héritage Table-ronde Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville