Les rendez-vous auprès du Laurier Mando Django Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Les rendez-vous auprès du Laurier Mando Django

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Les mercredis à 11h, avant ou après votre marché à Locquirec, visitez le jardin clos d’Ar Presbital. Des concerts s’y donneront toutes les semaines, pour ajouter à votre panier quelques airs ensoleillés.

Cette semaine, le trio Mando Django animera le jardin avec du jazz manouche.

Entrée libre. .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne

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English : Les rendez-vous auprès du Laurier Mando Django

L’événement Les rendez-vous auprès du Laurier Mando Django Locquirec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX