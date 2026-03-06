La Bussière

Les Rendez-vous aux jardins au Château de La Bussière

Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 et 7 juin, le Château de La Bussière vous donne rendez-vous pour Rendez-vous aux Jardins. Visite guidée, exposition, ateliers et chasse au trésor photographique invitent petits et grands à explorer autrement ce domaine d’exception, sur le thème de la vue.

Les 6 et 7 juin, le Château de La Bussière vous invite à célébrer Rendez-vous aux Jardins à l’occasion d’un week-end placé sous le thème de la vue.

Entre visite guidée thématique, exposition dans la serre, atelier de composition florale, cyanotype et herbier pour les enfants, chacun pourra découvrir le domaine sous un angle nouveau. Ce rendez-vous met à l’honneur les perspectives, les lignes de fuite, les cadrages et les points de vue qui structurent le parc, le jardin à la française, le potager et le château lui-même. Une chasse au trésor photographique viendra aussi compléter la programmation pour une exploration ludique en famille. Une belle invitation à observer, ressentir et parcourir autrement ce lieu d’exception. .

Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 labussierechateau@gmail.com

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English :

Rendez-vous in the garden: on June 1 and 2, the Château de La Bussière is organizing guided tours of the garden as well as events linked to the 2024 theme: the 5 senses.

L’événement Les Rendez-vous aux jardins au Château de La Bussière La Bussière a été mis à jour le 2026-05-20 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX