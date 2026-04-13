Les Rendez-vous aux Jardins… au cinéma !, Faisanderie de Sénart, Étiolles

Les Rendez-vous aux Jardins… au cinéma ! Samedi 6 juin, 14h00 Faisanderie de Sénart Essonne

Adultes et enfants à partir de 7 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Une projection sur le thème de la nature et un atelier qui fait appel au vivant

Pour célébrez les Rendez-vous aux Jardins, petits et grands sont conviés à une projection du film « Planètes » de Momoko Seto.

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce…

Après la projection, participez à un atelier cyanotype, une ancienne technique photographique qui révèle de magnifiques images bleues grâce à la lumière du soleil. Pour se faire, il sera question de mettre le nez dehors !

Lors de cet atelier créatif, expérimentez avec des feuilles, des fleurs ou des objets pour composer vos propres empreintes et repartir avec des créations uniques.

Faisanderie de Sénart Chemin de la Faisanderie, 91450 Étiolles Étiolles 91450 Essonne Île-de-France https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/2082::centre-pedagogique-faisanderie-senart.html [{« type »: « email », « value »: « p.escarret@grandparissud.fr »}] Véritable poumon vert de l’Essonne, la forêt de Sénart accueille un ancien pavillon de chasse datant du XVIIIe siècle, la Faisanderie de Sénart, qui est aujourd’hui un centre pédagogique forestier. Il accueille tout au long de l’année des groupes scolaires et des entreprises pour des animations nature axées sur la découverte de l’écosystème forestier, de sa gestion et de sa préservation.

Projection sur le thème de la nature suivie d’un atelier sur le cyanotype

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