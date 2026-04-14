Quand la forêt devient musée : découverte du parc aux sculptures de la Faisanderie de Sénart, Faisanderie de Sénart, Étiolles

Quand la forêt devient musée : découverte du parc aux sculptures de la Faisanderie de Sénart Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Faisanderie de Sénart Essonne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Un cadre d’exception, un espace d’exposition de plein air

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, partez à la découverte du symposium de sculptures qui se trouve dans le parc de la Faisanderie de Sénart.

Le guide Croque Brique accompagnera vos pas au cœur de ce lieu chargé d’histoire pour vous donner à voir les spécificités et les richesses de la sculptures des années 1970.

Bucolique aux beaux jours, le parc recèle de nombreuses pépites artistiques. Il ne tient qu’à vous de venir à leur rencontre !

Recommandations : chaussures confortables et vêtements adaptés aux conditions météo du jour.

Faisanderie de Sénart Chemin de la Faisanderie, 91450 Étiolles Étiolles 91450 Essonne Île-de-France https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/2082::centre-pedagogique-faisanderie-senart.html [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 44 03 86 »}] Véritable poumon vert de l’Essonne, la forêt de Sénart accueille un ancien pavillon de chasse datant du XVIIIe siècle, la Faisanderie de Sénart, qui est aujourd’hui un centre pédagogique forestier. Il accueille tout au long de l’année des groupes scolaires et des entreprises pour des animations nature axées sur la découverte de l’écosystème forestier, de sa gestion et de sa préservation.

Visite commentée : découverte du parc aux sculptures

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