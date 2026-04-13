Un jardin pour demain, Le Site archéologique d’Étiolles, Étiolles

Un jardin pour demain Dimanche 14 juin, 13h30 Le Site archéologique d’Étiolles Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Cette pièce sonore se présente sous la forme d’une installation sonore immersive, inspirée du livre pour enfants de Gilles Clément et Vincent Gravé : Un jardin pour demain. Elle met en scène le long voyage d’un jardinier pour constituer son « Jardin Planétaire » et rassemble ici, pour le tout public dès l’enfance, la pensée de l’écologiste Gilles Clément. Nourrie de sa philosophie, de son jardin en mouvement, cette pièce à écouter dans un espace dédié et scénographié par Magali Murbach, entre en résonance avec le paysage sur lequel elle s’installe. Un « lieu » niché dans le paysage avec différents « endroits » où s’installer, passer, s’asseoir, s’allonger, écouter, regarder, sentir, être seul ou à plusieurs. Une pièce sonore à écouter en jouant, assis ou debout, en se balançant dans un hamac ou en déambulant sous casque…

Le Site archéologique d’Étiolles Avenue de la Fontaine au soulier Étiolles 91450 Essonne Île-de-France

Collectif I am a bird now – Daniela Labbé Cabrera jeune public tout public

@Franck Frappa