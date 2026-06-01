Les Rendez-vous aux jardins de la BnF, BnF | François-Mitterrand, Paris
Les Rendez-vous aux jardins de la BnF, BnF | François-Mitterrand, Paris samedi 6 juin 2026.
Les Rendez-vous aux jardins de la BnF 6 et 7 juin BnF | François-Mitterrand Paris
Visites limitées à 15 personnes par créneau. Départs toutes les 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Habituellement fermé au public, le jardin-forêt du site François-Mitterrand se visite lors des Rendez-vous aux jardins. L’occasion de découvrir la BnF autrement, sous un angle poétique et inédit.
Ces visites commentées du jardin offrent aux visiteurs l’occasion de découvrir l’histoire, la faune et la végétation de cet espace d’un hectare, conçu par Dominique Perrault, Gaëlle Lauriot-Prévost et Eric Jacobsen en 1995
Départs toutes les ½ heures :
- entre 11 h et 17 h le samedi
- entre 14 h 30 et 17 h le dimanche
Durée de la visite : 30 mn
BnF | François-Mitterrand Quai François Mauriac, 75013 Paris, France Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33153795959 https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand Ce morceau de forêt, reconstitué à l’image de celle de Fontainebleau, est situé dans une excavation profonde de 2,50 à 3 mètres dans la roche calcaire, comblée d’une couche de terre forestière de 2 à 5 mètres d’épaisseur, légèrement vallonnée. Il occupe les trois-quarts des 10 600 m2 dédiés au jardin, tandis que le quart restant est recouvert d’un gazon.
À l’origine, 126 pins sylvestres (Pinus sylvestris L.) adultes ont été transférés de la forêt de Bord en Normandie. Des arbres de pépinières (pins, chênes, charmes, bouleaux) sont venus enrichir les parties boisées du jardin, tandis que fougères, jacinthes, géraniums et faux fraisiers tapissent le sous-bois. Métro : Lignes 6 (Quai de la gare) et 14 (Bibliothèque François Mitterrand). RER C : (Bibliothèque François-Mitterrand). Bus : Lignes 25, 62, 64, 71, 89, 132, 325.
Habituellement fermé au public, le jardin-forêt du site François-Mitterrand se visite lors des Rendez-vous aux jardins. L’occasion de découvrir la BnF autrement, sous un angle poétique et inédit.
Les rendez-vous au jardin © Emmanuel Nguyen Ngoc / BnF
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