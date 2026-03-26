Les Rendez-vous aux jardins Pau
Les Rendez-vous aux jardins Pau vendredi 5 juin 2026.
Les Rendez-vous aux jardins
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Avec la Ville de pau et ses partenaires
Cette année, les Rendez-vous aux jardins auront pour thème la vue . Couleurs, formes, perspectives, animaux cachés… la vue est un sens particulièrement sollicité dans les jardins ! Il s’agit aussi de les concevoir comme des espaces pleinement ouverts aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Au programme de cette journée portes ouvertes dans les jardins, visites commentées, ateliers et animations…
Programme détaillé ultérieurement. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Rendez-vous aux jardins
L’événement Les Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau
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