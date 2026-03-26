Les Rendez-vous aux jardins

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Avec la Ville de pau et ses partenaires

Cette année, les Rendez-vous aux jardins auront pour thème la vue . Couleurs, formes, perspectives, animaux cachés… la vue est un sens particulièrement sollicité dans les jardins ! Il s’agit aussi de les concevoir comme des espaces pleinement ouverts aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Au programme de cette journée portes ouvertes dans les jardins, visites commentées, ateliers et animations…

Programme détaillé ultérieurement. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rendez-vous aux jardins

L’événement Les Rendez-vous aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau