Les Rendez-vous de la Franchise Casino Terrazur Cagnes-sur-Mer
lundi 28 septembre 2026 · Casino Terrazur · Cagnes-sur-Mer
Informations pratiques
Cagnes-sur-Mer
Les Rendez-vous de la Franchise
Casino Terrazur 421 avenue de la Santoline Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Cagnes-sur-Mer accueille les premières rencontres d’affaires dédiées à la franchise dans les Alpes-Maritimes. Un événement gratuit, organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, pour concrétiser votre projet entrepreneurial face à des franchiseurs qui recrutent.
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Casino Terrazur 421 avenue de la Santoline Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Les Rendez-vous de la Franchise
Cagnes-sur-Mer is hosting the first business meetings dedicated to franchising in the Alpes-Maritimes. This free event, organized by the Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and Industry, is designed to help you bring your entrepreneurial project to life by connecting you with franchisors who are hiring.
L’événement Les Rendez-vous de la Franchise Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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