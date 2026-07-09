Les Rendez-vous de la Franchise Casino Terrazur Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Cagnes-sur-Mer

Les Rendez-vous de la Franchise

Casino Terrazur 421 avenue de la Santoline Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Cagnes-sur-Mer accueille les premières rencontres d’affaires dédiées à la franchise dans les Alpes-Maritimes. Un événement gratuit, organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, pour concrétiser votre projet entrepreneurial face à des franchiseurs qui recrutent.

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Casino Terrazur 421 avenue de la Santoline Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Les Rendez-vous de la Franchise

Cagnes-sur-Mer is hosting the first business meetings dedicated to franchising in the Alpes-Maritimes. This free event, organized by the Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and Industry, is designed to help you bring your entrepreneurial project to life by connecting you with franchisors who are hiring.

L’événement Les Rendez-vous de la Franchise Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur