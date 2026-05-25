Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Totem est un projet chorégraphique mélant la danse et le documentaire. Il s’intéresse à des moments précis, presque anecdotique, de l’histoire de la colonisation ou de la guerre, et propose une chorégraphie inspirée de son enfance en Algérie. Ce projet parle de mémoire, de souvenirs et d’histoires transformées en mouvement et en art.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

residenceslibreusine@lelieuunique.com



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