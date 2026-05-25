Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:00 –
Gratuit : oui Tout public
Totem est un projet chorégraphique mélant la danse et le documentaire. Il s’intéresse à des moments précis, presque anecdotique, de l’histoire de la colonisation ou de la guerre, et propose une chorégraphie inspirée de son enfance en Algérie. Ce projet parle de mémoire, de souvenirs et d’histoires transformées en mouvement et en art.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
Afficher la carte du lieu Libre Usine (La) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- À la racine Médiathèque Jacques Demy Nantes 26 mai 2026
- Soirée Polyglotte Info jeunes Pays de la loire Nantes 26 mai 2026
- Bal Forro au Magmaa Magmaa Food Hall Nantes 26 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA TRAITE TRANSATLANTIQUE DANS NOS RUES ? TRACES URBAINES, POLITIQUES MÉMORIELLES ET ENJEUX CONTEMPORAINS » École nationale supérieure d’architecture Nantes 26 mai 2026
- Model/Actriz + 1ère partie Le Ferrailleur Nantes 26 mai 2026