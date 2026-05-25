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Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Karim Bouheudjeur Libre Usine (La) Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Libre Usine (La)

Adresse : 42 bd de Sarrebruck

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Totem est un projet chorégraphique mélant la danse et le documentaire. Il s’intéresse à des moments précis, presque anecdotique, de l’histoire de la colonisation ou de la guerre, et propose une chorégraphie inspirée de son enfance en Algérie. Ce projet parle de mémoire, de souvenirs et d’histoires transformées en mouvement et en art.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com


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