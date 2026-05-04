Les rendez-vous de la Libre Usine – La réciproque Libre Usine (La) Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – La réciproque Libre Usine (La) Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 18:00 –
Gratuit : oui Tout public
Qui n’a pas eu envie un jour de tout plaquer et recommencer à zéro ? D’aller chercher des cigarettes et de ne jamais revenir ?C’est ce qui arrive ce matin-là à Francky, vendeur en quincaillerie. L’homme mène une vie ordinaire au milieu de gens ordinaires dans une ville ordinaire, ou du moins le pense-t-il. Un matin, après une nuit particulière, il décide de partir, quitter famille, boulot, voisins et tout le reste. Partir sans but ni destination. Du moins le pense-t-il. Fuite ou délivrance ? Ou juste, enfin, le désir de goûter à ce qu’on appelle communément la liberté ?La présentation sera suivi d’un échange.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
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