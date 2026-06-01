Séance de cinéma – Tom Boy, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Séance de cinéma – Tom Boy Mercredi 3 juin, 16h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Au cours des dernières années, la famille de Laure n’a cessé de déménager un peu partout en France. Comme elle croit que cette fois ne sera pas différente des autres, Laure, qui a l’allure d’un petit garçon, décide de se présenter aux gamins de son quartier sous l’identité de Michaël.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LocomotiveMQ/ »}]

Diffusion du film Tomboy de Céline Sciamma cinéma lgbt