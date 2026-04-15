Lego Brawls, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Lego Brawls Mercredi 3 juin, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Jeu vidéo

Il va falloir jouer des mains-pinces pour venir à bout des ennemis qui barrent votre route ! Mais heureusement vous pourrez compter sur vos coéquipiers.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=jeux-videos-_-floresca-guepin »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]

Jeu vidéo. Il va falloir jouer des mains-pinces pour venir à bout des ennemis qui barrent votre route ! Mais heureusement vous pourrez compter sur vos coéquipiers.