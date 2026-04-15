Lego Brawls, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Lego Brawls, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Lego Brawls Mercredi 3 juin, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Jeu vidéo
Il va falloir jouer des mains-pinces pour venir à bout des ennemis qui barrent votre route ! Mais heureusement vous pourrez compter sur vos coéquipiers.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=jeux-videos-_-floresca-guepin »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 93 41 60 »}]
Jeu vidéo. Il va falloir jouer des mains-pinces pour venir à bout des ennemis qui barrent votre route ! Mais heureusement vous pourrez compter sur vos coéquipiers.
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