Contes & comptines, Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD, Nantes

Contes & comptines Mercredi 3 juin, 10h00 Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD Loire-Atlantique

Adhésion ACCOORD requise (8.00€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Retrouvez-nous à 10h pour une animation lecture. Ces temps sont accompagnés de musique.

Les enfants sont sous la responsabilité de leur responsables légaux.

Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD 2A Rue de Saint Brévin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bourderies@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240464146 »}]

Animation livre et chanson pour les 0-3 ans lecture enfance