Contes & comptines, Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD, Nantes
Contes & comptines, Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Contes & comptines Mercredi 3 juin, 10h00 Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD Loire-Atlantique
Adhésion ACCOORD requise (8.00€)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Retrouvez-nous à 10h pour une animation lecture. Ces temps sont accompagnés de musique.
Les enfants sont sous la responsabilité de leur responsables légaux.
Centre socioculturel des Bourderies – ACCOORD 2A Rue de Saint Brévin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « bourderies@accoord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240464146 »}]
Animation livre et chanson pour les 0-3 ans lecture enfance
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