Point d’Information Nantes Solidaire, Le Petit Lieu, NANTES
Point d’Information Nantes Solidaire, Le Petit Lieu, NANTES mercredi 3 juin 2026.
Point d’Information Nantes Solidaire Mercredi 3 juin, 10h00 Le Petit Lieu Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…
Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :
→ les dispositifs d’aides financières
→ votre santé (aide à la mutuelle)
→ vos loisirs
→ votre vie quotidienne
Le Petit Lieu 4 rue Samuel de Champlain , NANTES NANTES 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
PINS
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