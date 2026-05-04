Saison vagabonde : atelier culinaire créatif – arts visuels Nantes
Saison vagabonde : atelier culinaire créatif – arts visuels Nantes mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 12:00 – 16:00
Gratuit : oui gratuit Atelier ouvert à toutes et tous Tout public
Camille Orlandini est artiste plasticienne et designer culinaire. Elle s’intéresse à la transformation de la matière, à « ce que sait la main » et à la manière dont les choses tiennent ensemble. Elle écrit des histoires comestibles et en propose des expériences collectives.Sur la place Dervallières, une invitation à partager un verre de jus de fruits que nous aurons pressé (et qui raconte le besoin d’être et de faire ensemble), suivi de la teinture d’un grand tissu à partir des épluchures et du curcuma, que nous partagerons et broderons, et avec lequel nous repartirons, comme un objet pour se souvenir.Dans le cadre du repas de rue des associations des DervallièresDans le cadre de la Saison vagabonde – programme à retrouver ici
Dervallières – Zola Nantes 44100
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026