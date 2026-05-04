Saison vagabonde : atelier culinaire créatif – arts visuels Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 12:00 – 16:00

Gratuit : oui gratuit Atelier ouvert à toutes et tous Tout public

Camille Orlandini est artiste plasticienne et designer culinaire. Elle s’intéresse à la transformation de la matière, à « ce que sait la main » et à la manière dont les choses tiennent ensemble. Elle écrit des histoires comestibles et en propose des expériences collectives.Sur la place Dervallières, une invitation à partager un verre de jus de fruits que nous aurons pressé (et qui raconte le besoin d’être et de faire ensemble), suivi de la teinture d’un grand tissu à partir des épluchures et du curcuma, que nous partagerons et broderons, et avec lequel nous repartirons, comme un objet pour se souvenir.Dans le cadre du repas de rue des associations des DervallièresDans le cadre de la Saison vagabonde – programme à retrouver ici

Dervallières – Zola Nantes 44100



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