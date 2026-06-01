Funambulisme en musique par la Cie Basinga – Journée mondiale des TCA, Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes, Nantes
Funambulisme en musique par la Cie Basinga – Journée mondiale des TCA, Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes, Nantes mardi 2 juin 2026.
Funambulisme en musique par la Cie Basinga – Journée mondiale des TCA Mardi 2 juin, 17h00 Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T17:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
À l’occasion de la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires 2026 (TCA), le CRCE TCA Basinga du CHU de Nantes, en partenariat avec la compagnie Basinga, a le plaisir de vous inviter à une représentation artistique et engagée autour de cette thématique.
Au programme : une représentation de funambulisme en musique proposée par la compagnie Basinga, afin de donner voix à celles et ceux qui vivent les troubles des conduites alimentaires.
Un temps convivial suivra la représentation.
Cet événement est ouvert à tous !
Hôpital St-Jacques – CHU de Nantes 85 Rue Saint-Jacques, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chu-nantes.fr/journee-mondiale-des-tca-representation-de-funambulisme-en-musique-avec-la-compagne-basinga »}]
Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires Troubles des Conduites Alimentaires
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