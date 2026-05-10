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VOS ÉLUES DE QUARTIER NANTES SUD Nantes Sud Nantes

VOS ÉLUES DE QUARTIER NANTES SUD Nantes Sud Nantes

VOS ÉLUES DE QUARTIER NANTES SUD Nantes Sud Nantes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Nantes Sud

Adresse : Nantes Sud 44200

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 14:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

dans le cadre de ce début de mandat, Marie Vitoux, Mahel Coppey et Mahaut Bertu souhaitent venir à votre rencontre.Elles seront présentes : mardi 19 mai à la Cambuse (à Pirmil) à partir de 18h mercredi 3 juin à la Crapaudine (rue des gobelets) à partir de 16h30 jeudi 11 juin à la Maison des Confluences (Clos-Toreau) à partir de 14h30 À vos agendas !

Nantes Sud Nantes 44200


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