VOS ÉLUES DE QUARTIER NANTES SUD Nantes Sud Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 14:30 –

Gratuit : oui Tout public

dans le cadre de ce début de mandat, Marie Vitoux, Mahel Coppey et Mahaut Bertu souhaitent venir à votre rencontre.Elles seront présentes : mardi 19 mai à la Cambuse (à Pirmil) à partir de 18h mercredi 3 juin à la Crapaudine (rue des gobelets) à partir de 16h30 jeudi 11 juin à la Maison des Confluences (Clos-Toreau) à partir de 14h30 À vos agendas !

Nantes Sud Nantes 44200



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