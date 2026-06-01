Conférence histoire: combat aéronaval le 8 aout 1944 dans le goulet de Fromentine, Maison de la Mer, Nantes

Conférence histoire: combat aéronaval le 8 aout 1944 dans le goulet de Fromentine Mardi 2 juin, 17h30 Maison de la Mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T17:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Le 8 août 1944, quatre dragueurs de mines allemands de type MX1, les « quatre As », ainsi baptisés en raison de leurs noms, As de coeur, As de pique, As de trèfle et As de carreau, se réfugient dans la passe de Fromentine pour échapper aux sous-marins alliés et rejoindre Saint-Nazaire dans la nuit. Repérés aux alentours de midi par un avion de reconnaissance allié, les « quatre As » sont attaqués par le 404 Squadron, un escadron canadien composé de 24 Beaufighters surnommés les Buffaloes, leur emblème étant une tête de buffle, sous les ordres du lieutenant-colonel Ken Gatward.

Conférencier

Tony Erceau, commercial de la compagnie Yeu Continent, est un historien amateur passionné par l’histoire des deux guerres à Noirmoutier. Il est une figure clé dans la transmission de l’histoire de l’épave entre Fromentine et Noirmoutier, liée à l’opération Kinetic de 1944 et aux bateaux allemands M366 et M367

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Conférence histoire: combat aéronaval le 8 aout 1944 dans le goulet de Fromentine: 4 dragueurs de mines allemands attaqués par des avions canadiens. 2ie guerre combat aéronaval