Semaine du logement des jeunes Place du Commerce Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Dîner Quizz sur inscription au 02 40 89 30 15Soirée conviviale Résidence Bélem sur inscription au 02 40 69 61 72 Adulte, Etudiant

Besoin d’un logement à Nantes ou aux alentours pour la rentrée ? Du lundi 1er au jeudi 4 juin, venez nous rencontrer pour découvrir nos conseils, informations et bons plans pour une recherche réussie.——Dîner QuizzMardi 2 juin à 18h30 à l’Espace Beaulieu – AdélisOuvert à toutes et tous, le Diner Quizz est un moment ludique et convivial pour s’informer et avancer dans sa recherche de logement.Sur inscription au 02 40 89 30 15——Soirée conviviale autour du logement et visite de la résidence BelemJeudi 4 juin à 18 h au 9, rue de Bréa à NantesSur inscription au 02 40 69 61 72——Rencontrez-nous…Infos Jeunes Pays de la Loire, le CLLAJ Passerelle et La Maison de l’Habitant seront présents :> Lundi 1er juin : de 12h à 14h, Place du Commerce à Nantesde 16h à 18h, Place du Bouffay > Mardi 2 juin à l’ATDEC Bellevue de 14h à 16h> Mercredi 3 juin avec la Pépinière l’ElectiC, à La Mano de 15h à 18h

Place du Commerce Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15



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