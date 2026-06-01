Portes ouvertes à l’Espace Barbara – Journée mondiale des TCA, Hôpital de jour Barbara, Nantes

Portes ouvertes à l’Espace Barbara – Journée mondiale des TCA Mardi 2 juin, 10h00 Hôpital de jour Barbara Loire-Atlantique

Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), l’hôpital de jour Barbara se mobilise.

L’Espace Barbara ouvre ses portes aux professionnels de santé, aux étudiants, aux familles, aux patients, et à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin ou qui souhaitent s’informer sur cette maladie très souvent difficile à comprendre.

L’Espace Barbara, une prise en charge pluridisciplinaire :

Près de 200 patients sont accompagnés chaque année au sein de l’hôpital de jour, pour l’ensemble des addictions comportementales du jeune adulte, de 15 ans et 3 mois à 35 ans (TCA, jeux vidéos, hyperactivité sportive, dépendances affectives et sexuelles, achats compulsifs…). La prise en charge s’inscrit dans une démarche volontaire, contractualisée et personnalisée avec les patients. Elle associe des approches psychologique, somatique et sociale. Les soins privilégient des activités de groupe et s’articulent avec des entretiens individuels avec les membres de l’équipe pluriprofessionnelle (psychiatre, diététicien, infirmier…).

Au programme, présentation :

– des lieux et de l’équipe soignante,

– des modalités de prise en charge et d’admission,

– des médiations et outils de soins,

– du suivi personnalisé de nos patients.

Hôpital de jour Barbara 9 bis rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chu-nantes.fr/journee-mondiale-des-tca-lespace-barbara-vous-ouvre-ses-portes »}]

Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires Troubles des Conduites Alimentaires