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Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 quai la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Lectures d’albums Mercredi 3 juin, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:30:00+02:00

Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés.
À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’histoires mettant à l’honneur la diversité et le droit à la différence dans le cadre du Mois des Fiertés

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