Point d’Information Nantes Solidaire Le Petit Lieu NANTES
Point d’Information Nantes Solidaire Le Petit Lieu NANTES mercredi 3 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne
Le Petit Lieu NANTES 44300
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