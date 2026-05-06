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Point d’Information Nantes Solidaire Le Petit Lieu NANTES

Point d’Information Nantes Solidaire Le Petit Lieu NANTES

Point d’Information Nantes Solidaire Le Petit Lieu NANTES mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le Petit Lieu

Adresse : 4 rue Samuel de Champlain

Ville : 44300 NANTES

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-03 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Fins de mois difficiles, dépenses imprévues…Des aides existent ! Venez échanger avec une professionnelle du CCAS (Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes) pour vous informer sur :? les dispositifs d’aides financières? votre santé (aide à la mutuelle)? vos loisirs? votre vie quotidienne

Le Petit Lieu NANTES 44300

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