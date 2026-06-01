Le banquet des Dervallières, Place des Dervallières, Nantes

Le banquet des Dervallières Mercredi 3 juin, 09h00 Place des Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Atelier Cuisine de 9h à 11h

Partage de repas de 11h à 14h

Animations de 14h à 16h

Clean Walk de 16h à 17h

Organisé par la Ville de Nantes, Nantes Métropole, avec les associations du quartier

Place des Dervallières Place des Dervallières, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Repas partagé et animations