Le banquet des Dervallières, Place des Dervallières, Nantes
Le banquet des Dervallières, Place des Dervallières, Nantes mercredi 3 juin 2026.
Le banquet des Dervallières Mercredi 3 juin, 09h00 Place des Dervallières Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Atelier Cuisine de 9h à 11h
Partage de repas de 11h à 14h
Animations de 14h à 16h
Clean Walk de 16h à 17h
Organisé par la Ville de Nantes, Nantes Métropole, avec les associations du quartier
Place des Dervallières Place des Dervallières, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Repas partagé et animations
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