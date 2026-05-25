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Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas Libre Usine (La) Nantes jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Libre Usine (La)

Adresse : 42 bd de Sarrebruck

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 18:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Avec Exil Tranquille, Marion Thomas interroge : comment faire sens de notre époque ? Elle explore la façon dont le virtuel peut être un refuge, mais aussi un piège. En s’inspirant du phénomène des Backrooms sur intenet (un univers fictif imaginé collectivement par des miliers d’internautes), Marion Thomas questionne le sentiment familier et inquiétant de ces lieux composés de couloirs, de parkings qui s’étendent à l’infini. Des espaces sans sortie, ni événement où les voyageurs errent dans l’angoisse.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com


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