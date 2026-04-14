Les rendez-vous de la parentalité – Atelier massage bébé, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Les rendez-vous de la parentalité – Atelier massage bébé Samedi 18 avril, 10h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T11:00:00+02:00

La bibliothèque Jean de la ville de Mirmont accueille l’association « Les Bébés des Capucines » dans le cadre de plusieurs rencontres autour de la parentalité. Pour ce troisième rendez-vous, l’association propose une initiation au massage pour bébé. Découvrez les différentes méthodes de massage pour bébé, et les bienfaits qui en découlent. Réduction du stress, développement du lien d’attachement bébé-parents, stimulations des sens…

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Initiation au massage pour bébé. Découvrez les méthodes et les bienfaits du massage pour votre bébé. parentalité rencontre

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