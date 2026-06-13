Les Rendez-vous de l’Erdre – Tournée des Batignolles Quartier Nantes Erdre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-21 19:00 –

Gratuit : oui En famille, Tout public

Depuis quelques années, le festival Les Rendez-vous de l’Erdre rayonne aussi sur le quartier Nantes Erdre en amont des festivités dans le centre ville de Nantes. CONCERTS :Mercredi 19 août 2026 – 19h – Maison de quartier La Locomotive, 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph. Dans la limite des places disponibles.Jeudi 20 août 2026 – 19h – Ranzay, Terrain de jeu, 2 rue Hermann GeigerVendredi 21 août 2026 – 19h – Ile de Sein, P’arc en ciel, Rue de l’île de SeinLundi 24 août 2026 – 19h – Maison Neuve; Allée Roland de LassusMercredi 26 août 2026 – 19h – Place des 4 Carrés, 3 rue Gustave Eiffel – Guest : Harmonie de Carquefou.Plus d’infos sur le site internet du festival : https://www.rendezvouserdre.com/ Pour vivre le festival un peu plus longtemps, rendez-vous au Parc des Expositions de la Beaujoire samedi 29 août 2026 dès 15h pour un après-midi exceptionnel spécial fanfares, avec passage des bateaux !Venez partager un après-midi festif spécial fanfare avec le Birthday Brass Band – la Fanfare des Rendez-vous de l’Erdre sur les bords de l’Erdre tout en profitant du passage des bateaux de la Belle plaisance ! Bar et petite restauration sur place.

Quartier Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300



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