Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Graine d’argile Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Graine d’argile

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

J’explore la nature en modelant l’argile pour donner vie à des formes végétales et animales. Puis j’utilise des graines sèches pour inventer textures, motifs et pelages, et créer une œuvre sensible inspirée du vivant. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Graine d’argile

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Graine d’argile Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération