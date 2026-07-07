Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Je découvre comment les impressionnistes jouaient avec la lumière et les couleurs, puis je réalise un tableau transparent inspiré des paysages de Claude Monet. Entre couleurs éclatantes et effets de transparence, je crée une œuvre lumineuse à exposer près d’une fenêtre. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste

L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération