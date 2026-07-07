Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
mercredi 15 juillet 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Je découvre comment les impressionnistes jouaient avec la lumière et les couleurs, puis je réalise un tableau transparent inspiré des paysages de Claude Monet. Entre couleurs éclatantes et effets de transparence, je crée une œuvre lumineuse à exposer près d’une fenêtre. .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste
L’événement Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Mon vitrail impressionniste Vernon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Môm’Art Médiathèque de Vernon Vernon 7 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Les Mardis Créa’ Vernon 7 juillet 2026
- L’Odyssée du Capitaine: cap sur les nœuds Médiathèque de Vernon Vernon 8 juillet 2026
- Club de lecture Young Adult Médiathèque de Vernon Vernon 8 juillet 2026
- Tournoi Just Dance Bibliothèque des Valmeux Vernon 8 juillet 2026