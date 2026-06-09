Club de lecture Young Adult Médiathèque de Vernon Vernon
Club de lecture Young Adult Médiathèque de Vernon Vernon mercredi 8 juillet 2026.
Vernon
Club de lecture Young Adult
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Club de lecture autour du genre Young Adult
La médiathèque accueille des lecteurs et lectrices de romans Young Adult pour discuter des lectures en cours, des coups de cœur de chacun et chacune et de tout ce qui concerne ce genre !
Pour adulte et ado.
Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Club de lecture Young Adult
L’événement Club de lecture Young Adult Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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