Club de lecture Young Adult Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Club de lecture Young Adult

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Club de lecture autour du genre Young Adult

La médiathèque accueille des lecteurs et lectrices de romans Young Adult pour discuter des lectures en cours, des coups de cœur de chacun et chacune et de tout ce qui concerne ce genre !

Pour adulte et ado.

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Club de lecture Young Adult

L’événement Club de lecture Young Adult Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération