L’Odyssée du Capitaine: cap sur les nœuds Médiathèque de Vernon Vernon mercredi 8 juillet 2026.

Vernon

L’Odyssée du Capitaine: cap sur les nœuds

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

– Ô l’EAU

Viens écouter le merveilleux conte des mers de Yannick, conteur et musicien et apprendre à faire des nœuds marins avec Jérôme, marin passionné par la Seine et l’histoire

de notre territoire.

La mer et les fleuves n’auront plus de secrets pour toi.

Pour les enfants du CE1 au CM2, sans les parents.

Entrée gratuite sur inscription en ligne, au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : L’Odyssée du Capitaine: cap sur les nœuds

L’événement L’Odyssée du Capitaine: cap sur les nœuds Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération