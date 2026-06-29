Les rendez-vous de l’été Les Mardis Créa’ Vernon mardi 7 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Les Mardis Créa’

Quais de Seine Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Partagez un pique-nique créatif en bord de Seine et participez à des ateliers artistiques dans une ambiance conviviale.

Ateliers proposés par Les Lucioles de Papier. .

Quais de Seine Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 32 56 40 79 contact@lesluciolesdepapier.fr

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English : Les rendez-vous de l’été Les Mardis Créa’

L’événement Les rendez-vous de l’été Les Mardis Créa’ Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération