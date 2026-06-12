Tournoi Just Dance Bibliothèque des Valmeux Vernon
Tournoi Just Dance Bibliothèque des Valmeux Vernon mercredi 8 juillet 2026.
Vernon
Tournoi Just Dance
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Tournoi Just Dance
Vous aimez bouger, sauter, et suivre le rythme de vos chansons préférées ? Alors, chaussez vos baskets et rejoignez nous
Sur inscription
Pour les enfants à partir de 7 ans, sans les parents.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque des Valmeux. .
Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi Just Dance
L’événement Tournoi Just Dance Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Ô l’eau ! Médiathèque de Vernon Vernon 12 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Marche des fiertés Vernon 13 juin 2026
- Atelier artistique: Comment les plantes font circuler l’eau à l’intérieur et autour d’elles ? CP, CE1, CE2 Médiathèque de Vernon Vernon 13 juin 2026
- Ciné Pitchoun Hola Frida 4 Cinémas Theatre Vernon 14 juin 2026