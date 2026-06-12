Tournoi Just Dance Bibliothèque des Valmeux Vernon

Vernon

Tournoi Just Dance

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Tournoi Just Dance

Vous aimez bouger, sauter, et suivre le rythme de vos chansons préférées ? Alors, chaussez vos baskets et rejoignez nous

Sur inscription

Pour les enfants à partir de 7 ans, sans les parents.

Gratuit sur inscription à la bibliothèque des Valmeux. .

Bibliothèque des Valmeux 1 place Michel Decorde Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 11 57 annexemediatheque.vernon@sna27.fr

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English : Tournoi Just Dance

L’événement Tournoi Just Dance Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération