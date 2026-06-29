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Les rendez-vous de l’été Soirée sportive Avenir Vernon Gym Salle du Grévarin Vernon

Les rendez-vous de l’été Soirée sportive Avenir Vernon Gym Salle du Grévarin Vernon mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Salle du Grévarin
Adresse
26 rue du Grévarin
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Soirée sportive Avenir Vernon Gym

Salle du Grévarin 26 rue du Grévarin Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Parkour, freerun, danse urbaine et défis sportifs pour petits et grands.   .

Salle du Grévarin 26 rue du Grévarin Vernon 27200 Eure Normandie   avenirvernon@gmail.com

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English : Les rendez-vous de l’été Soirée sportive Avenir Vernon Gym

L’événement Les rendez-vous de l’été Soirée sportive Avenir Vernon Gym Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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