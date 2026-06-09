Môm’Art Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Môm’Art

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Une invitation à la découverte de l’Amérique latine au travers de l’artiste Frida Kahlo avec la réalisation par la suite d’un autoportrait en s’inspirant de son travail.

Au travers de son travail et notamment de ses autoportraits, Frida Kahlo nous emmène au Mexique, son Mexique et son identité. Avec cet atelier d’autoportrait, les enfants sont encouragés à faire de même et vivre leur propre identité ou celle qui les fait rêver de la manière qu’il le souhaite et dans l’expression artistique qui leur est propre.

Pour les enfants de grande section, CP et CE1 parents bienvenus.

Entrée gratuite sur inscription en ligne, au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Môm’Art

L’événement Môm’Art Vernon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération