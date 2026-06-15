Jeu de piste Le collier perdu Chateau de Bizy Vernon mardi 7 juillet 2026.

Vernon

Jeu de piste Le collier perdu

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Jeu de piste familiale dans le parc du château . Durée 1h30.

L’accès au jeu de piste est inclus dans le billet Visite guidée du château + accès au parc (10€) ou le billet Accès au parc (6€)

Arpentez le parc du château à la recherche d’indices pour retrouver le collier perdu de Madame de Pompadour, lors de sa visite au château avec le roi Louis XV en 1749. Il s’agit d’un véritable jeu de piste avec la résolution d’énigmes et de jeux d’observations pour trouver le lieu où se cache le collier.

Le jeu est adaptée aux familles et enfants de 5-12 ans.

Le jeu est accessible toute la journée sur les jours et les horaires d’ouverture du domaine.

Réservation directement sur notre site internet https://www.chateaudebizy.com/reservez. .

Chateau de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : Jeu de piste Le collier perdu

L’événement Jeu de piste Le collier perdu Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération