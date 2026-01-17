Exposition Reflets Giverny Rue Saint-Sauveur Vernon

Vernon

Exposition Reflets Giverny

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Reflets-Giverny

Un siècle après la disparition de Claude Monet ,son héritage continue d’être une source d’inspiration inépuisable,

foisonnante et contemplative .Loin d’une simple imitation ,Sylvie Ballard explore l’essence même d’un des motifs chers à l’artiste

les jardins de sa maison à Giverny.

Ses œuvres récentes dialoguent entre matière et transparence.Le végétal et l’eau se rencontrent en une relecture audacieuse

et sensible de l’impressionnisme ,où l’abstraction ,la lumière et l’énergie du geste rendent hommage à la liberté picturale que

Monet a instaurée à la fin de sa vie. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 49 78 89 54

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English : Exposition Reflets Giverny

L’événement Exposition Reflets Giverny Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération