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Exposition Reflets Giverny Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Reflets Giverny Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Rue Saint-Sauveur
Adresse
Maison du Temps Jadis
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Vernon

Exposition Reflets Giverny

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Reflets-Giverny
Un siècle après la disparition de Claude Monet ,son héritage continue d’être une source d’inspiration inépuisable,
foisonnante et contemplative .Loin d’une simple imitation ,Sylvie Ballard explore l’essence même d’un des motifs chers à l’artiste
les jardins de sa maison à Giverny.
Ses œuvres récentes dialoguent entre matière et transparence.Le végétal et l’eau se rencontrent en une relecture audacieuse
et sensible de l’impressionnisme ,où l’abstraction ,la lumière et l’énergie du geste rendent hommage à la liberté picturale que
Monet a instaurée à la fin de sa vie.   .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 49 78 89 54 

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English : Exposition Reflets Giverny

L’événement Exposition Reflets Giverny Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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