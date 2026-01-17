Exposition Reflets Giverny Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition Reflets Giverny Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 14 juillet 2026.
Vernon
Exposition Reflets Giverny
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Reflets-Giverny
Un siècle après la disparition de Claude Monet ,son héritage continue d’être une source d’inspiration inépuisable,
foisonnante et contemplative .Loin d’une simple imitation ,Sylvie Ballard explore l’essence même d’un des motifs chers à l’artiste
les jardins de sa maison à Giverny.
Ses œuvres récentes dialoguent entre matière et transparence.Le végétal et l’eau se rencontrent en une relecture audacieuse
et sensible de l’impressionnisme ,où l’abstraction ,la lumière et l’énergie du geste rendent hommage à la liberté picturale que
Monet a instaurée à la fin de sa vie. .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 49 78 89 54
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English : Exposition Reflets Giverny
L’événement Exposition Reflets Giverny Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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